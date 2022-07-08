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أردوغان يعزي اليابان بوفاة آبي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 08.07.2022 13:58
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعازيه لليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي متأثرا بإصابته إثر تعرضه لإطلاق نار.

وقال الرئيس التركي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الجمعة، "تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء السابق، صديقي العزيز شينزو آبي بحزن شديد، وأدين مرتكبي الهجوم الشنيع".

وأضاف: "أقدم تعازيي لعائلة صديقي آبي وأحبائه وللشعب الياباني وحكومتها".

وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، الجمعة، وفاة آبي متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي في نارا (غرب).

وكان شينزو آبي (67 عامًا) يلقي خطابا في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة، الأحد المقبل.

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