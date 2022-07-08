تشاوش أوغلو: الخطوات الأحادية تضعف الجهود الجماعية لحل الأزمات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن الخطوات الأحادية لبعض الدول أو المنظمات تؤدي إلى إضعاف الجهود الجماعية لحل الأزمات الدولية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين الجمعة، عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأشار إلى أنهم عقدوا الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة "ميكتا" ، التي تتألف من المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا ، قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وأضاف تشاوش أوغلو أنهم عقدوا اجتماعا مثمرا للغاية مع وزراء خارجية الدول المعنية برئاسته، وذكر أنهم قاموا بتقييم الوضع في أوكرانيا والأمن الغذائي ومشاكل الهجرة.

وأوضح تشاوش أوغلو :"الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذتها العديد من الدول أو المنظمات، أضعفت الجهود الجماعية لحل الأزمات والحرب في أوكرانيا مثالا.. لهذا السبب يشير رئيسنا رجب طيب أردوغان إلى ذلك بـ "العالم أكبر من خمسة" وأيضًا "من الممكن إنشاء عالم أكثر عدلاً" ونشارك مقترحاتنا بشأن هذه المسألة مع العالم أجمع."

وأكد أنه تحدث عن خطة الأمم المتحدة وجهود تركيا لتصدير الحبوب والأسمدة التي يحتاجها العالم الآن من أوكرانيا وروسيا.

ولفت إلى أنه عقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، بحثا خلاله مسألة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبيّن تشاوش أوغلو أن هناك مفاوضات منذ فترة طويلة بشأن تصدير منتجات مثل الحبوب والأسمدة من روسيا، وأنه بحث مع لافروف، حول ما يمكن القيام به في هذا الصدد.

ومارس/ آذار الماضي، تسلمت تركيا رئاسة دورة "ميكتا" من أستراليا.

وتأسست مجموعة "ميكتا" في 25 سبتمبر/ أيلول 2013، بهدف إنشاء منبر غير رسمي للتنسيق والتشاور بين الدول الخمس.