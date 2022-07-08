تشاوش أوغلو يلتقي رئيس وزراء فيجي ونظيره الأرجنتيني

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، نظيره الأرجنتيني سانتياغو كافيرو، ورئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما، في إطار مشاركته باجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، قال تشاوش أوغلو إنه بحث مع رئيس وزراء فيجي، وزير الخارجية، فرانك باينيماراما، علاقات التعاون بين البلدين في المحافل الدولية، والتغير المناخي.

وأضاف أن بحث في لقائه مع نظيره الأرجنتيني سانتياغو كافيرو، العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتعاون في مجال الطاقة.

كما أشار الوزير التركي إلى عقده لقاء مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي.

وأوضح أنه ناقش مع بيزلي، موضوع إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية، والمساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.