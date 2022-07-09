قيادة القوات التركية القطرية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نظمت قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، اليوم، حفل معايدة لمنسوبي القوات التركية في العاصمة الدوحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونظم الحفل في مقر القيادة المشتركة بالعاصمة القطرية، وشهد تلاوة رسالتي تهنئة بالعيد من وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر.

كما قام أحد ضباط القيادة بتلاوة رسالة إلى الشعب التركي وعائلات الشهداء الأتراك، مهنئا بالعيد.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا في المجالات كافة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر بين الدوحة وأنقرة تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية.

وفي يونيو/ حزيران 2017، تعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين، إذ دخلت اتفاقية تعاون عسكري بينهما حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، أقيمت قاعدة عسكرية تركية في قطر وتنفيذ تدريبات مشتركة، كما نصت على تشكيل آلية لتعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.