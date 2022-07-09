وزير الدفاع التركي يزور ضريح جد مؤسس الدولة العثمانية شمالي سوريا

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقادة الجيش زيارة تفقدية إلى ضريح جد مؤسس الدولة العثمانية "سليمان شاه"، في قرية أشمة داخل الأراضي السورية.

ووصل أقار ورئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، ولاية غازي عنتاب التركية، حيث كان في استقبالهم الوالي داوود غُل، ورئيسة البلدية فاطمة شاهين، ومسؤولين آخرين.

ثم انتقل أقار والقادة إلى الحدود السورية، وتفقدوا بواسطة طائرة مروحية التدابير الأمنية على طول الحدود، قبل أن ينتقلوا لزيارة ضريح سليمان شاه، وقيادة سرية الحدود الثامنة.

وتلقى أقار خلال الزيارة إحاطة من الضباط حول الهجمات الإرهابية المتزايدة مؤخرا شمالي سوريا.

كما هنأ وزير الدفاع أفراد الجيش في قيادة سرية الحدود بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل صباح السبت.

جدير بالذكر أن الجيش التركي نفذ يوم 22 فبراير/ شباط 2015، عملية عسكرية، نقل خلالها 38 جنديًا كانوا في حراسة المقر القديم للضريح في قرية "قره قوزاق" التابعة لمحافظة حلب السورية، ورفات "سليمان شاه بن قايا ألب"، جد مؤسس الدولة العثمانية، ورفات اثنين من حراسه، وعدد من المقتنيات الأخرى، إلى منطقة في قرية أشمة السورية قرب الحدود التركية.