أردوغان يتبادل تهاني العيد مع زعماء عرب ومسلمين

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبادل الرئيس رجب طيب أردوغان التهاني مع زعماء 8 دول عربية وإسلامية.

وذكر بيان الرئاسة التركية، السبت، أن أردوغان اتصل بكل من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس وزراء قيرغيزستان صدير جاباروف.

كما اتصل بكل من رئيسة تنزانيا سامية سولوه حسن، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وهنأ الرئيس أردوغان، في الاتصالات الزعماء والقادة بحلول عيد الأضحى المبارك.