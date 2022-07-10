أنقرة تعرب عن قلقها من التطورات في سريلانكا

أعربت الخارجية التركية، السبت، عن قلقها من التطورات الحاصلة في سريلانكا مع استمرار المظاهرات.

وقالت الوزارة في بيان: "نعرب عن قلقنا من التطورات وتصاعد العنف خلال المظاهرات المستمرة في سريلانكا".

وأضافت "نعتقد أن حل المشاكل السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد يمر عبر المصالحة الاجتماعية".

وأردفت: "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف خلال هذه المرحلة".

وتشهد سريلانكا مظاهرات عارمة للمطالبة باستقالة رئيس البلاد غوتوبايا راجاباكسا، ورئيس الوزراء، رانيل ويكرمسينغ، في إطار مظاهرات واسعة احتجاجا على سوء المعيشة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وفي وقت سابق السبت، اقتحم المتظاهرون القصر الرئاسي بالعاصمة كولومبو، ومنزل رئيس الوزراء، رانيل ويكرمسينغ، قبل أن يضرموا النار فيه.

وسبق أن أعلن ويكرمسينغ في يونيو/ حزيران الماضي، انهيار اقتصاد بلاده بالكامل وعدم قدرتها حتى على دفع مستحقات واردات البترول.

وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.