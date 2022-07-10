تركيا تبدأ مد أنابيب نقل الغاز في المياه العميقة بالبحر الأسود إلى اليابسة

بعد الانتهاء من مدها في المياه الضحلة، بدأت تركيا بمد خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر الأسود.

وأفاد مراسل الأناضول أن سفينة "كاستورون" المكلفة بإجراء هذه المهمة، باشرت أعمال مد الأنابيب التي ستنقل الغاز المكتشف في البحر الأسود إلى اليابسة، لتواصل عملها على مدار اليوم.

ووصلت "كاستورون" البالغ طولها 325 وعرضها 39 متراً، إلى ميناء فيليوس (أقرب نقطة برية لموقع اكتشاف الغاز الطبيعي) في السادس من يوليو/ تموز الجاري، لتبدأ لاحقاً مهامها.

وفي هذا الإطار، يتم تحميل أنابيب نقل الغاز والبالغ طولها 12 متراً، من ميناء فيليوس بسفن صغيرة، إلى سفينة "كاستورون"، والتي تقوم بدورها بمدها في القاع العميق.

ومن المنتظر أن تواصل "كاستورون" مهامها هذه لغاية نهاية الخريف المقبل، لتستكمل حينها مد 165 كيلو متر من الأنابيب.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قامت تركيا وبمراسم رسمية شارك فيها الرئيس، رجب طيب أردوغان، بإنزال أول أنبوب بالبحر الأسود لنقل الغاز الطبيعي، بولاية زونغولداق شمالي البلاد.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب.

وفي كلمة له آنذاك، كشف الرئيس أردوغان أن تركيا ستبدأ في الربع الأول مع عام 2023 في ضخ 10 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود.