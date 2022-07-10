رئاسة الصناعات الدفاعية: اختبار صاروخ جو جو برأس راداري بنجاح

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية نجاح اختبار إطلاق صاروخ "غوك دوغان" جو جو المزود بتقنية البحث الراداري، الذي ستستخدمه القوات المسلحة.

وفي تغريدة على تويتر، أكد إسماعيل دمير رئيس الصناعات الدفاعية، أنّ صاروخ غوك دوغان سيضرب الأهداف المرئية وغير المرئية.

وأشاد بالتجربة الناجحة لإطلاق الصاروخ في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية.

وأكد أنهم سيسلمون صاروخي غوك دوغان وبوزدوغان للقوات المسلحة التركية هذا العام.

وقدم دمير تهانيه لكل من ساهم في مشروع صناعة الصاروخ، واعتبره بمثابة هدية للشعب التركي بمناسبة عيد الأضحى.

وبإنتاجها صواريخ غوك دوغان وبوز دوغان (جو-جو) تصبح تركيا واحدة من 8 دول فقط في العالم يمكنها إنتاج هذا النوع من الصواريخ.

وصواريخ غوك دوغان وبوزدوغان أول صواريخ جو-جو يتم إنتاجها في تركيا بالقدرات المحلية، وتمتاز بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وقدرة عالية على المناورة، وستلعب دوراً هاماً في تحقيق التفوق الجوي للقوات التركية.