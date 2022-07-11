أردوغان: حان الوقت لتدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الوقت حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين أردوغان وبوتين، الإثنين، وفق بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين بحثا الأوضاع في سوريا، والحرب الروسية الأوكرانية، وفتح ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد الرئيس التركي أهمية تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا.

كما أكد على أن الوقت قد حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وجدد ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر سلام دائم وعادل عن طريق التفاوض، معربا عن استعداد أنقرة لتقديم كافة أشكال المساهمة لإحياء مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.