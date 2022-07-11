"الديانة التركي" يوزع لحوم الأضاحي على لاجئي الروهنغيا

بدأ وقف الديانة التركي، الأحد، توزيع لحوم الأضاحي على لاجئي الروهنغيا الفارين من منطقة أراكان غربي ميانمار.

وذكرت مصادر صحفية نقلا عن مصادر في وقف الديانة، أن نحر الأضاحي يقام في 4 مناطق ببنغلاديش.

وأشارت المصادر إلى نحر 80 أضحية في مدينة كوكس بازار الأحد، على أن ينحر الاثنين 90 أخرى.

ومن المخطط أن توزع لحوم الأضاحي على 20 ألف لاجئ روهنغي ومحتاج في بنغلاديش ضمن حملة نحر الأضاحي لوقف الديانة التركي في هذا البلد.

يشار إلى أن الأحد يصادف أول أيام عيد الأضحى في بنغلاديش.

ولجأ قرابة مليون من مسلمي الروهنغيا إلى بنغلاديش صيف 2017 هربا من منطقة أراكان في ميانمار، إثر حملات عسكرية لجيش البلاد رافقتها مجازر ارتكبتها مليشيات بوذية متطرفة ضدهم، ما أدى إلى مقتل الآلاف منهم، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" جاؤوا من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".