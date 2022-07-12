أردوغان وزيلينسكي يبحثان إنشاء ممرات لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، الحرب الروسية الأوكرانية وإنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بإحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى استمرار العمل بشأن خطة الأمم المتحدة المتعلقة بإيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وشدد أردوغان على ضرورة حل الأزمة الأوكرانية الروسية بطرق دبلوماسية وإبقاء طاولة المفاوضات متاحة لتحقيق هذا الغرض.

وأكد على استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال الدعم عند الحاجة، بما فيه التسهيلات والوساطة في إطار مسار إسطنبول، الرامي لإنهاء الأزمة عبر المفاوضات.

كما قدم أردوغان الشكر إلى الرئيس الأوكراني لنشره رسالة مصورة باللغة التركية للتهنئة بحلول عيد الأضحى.