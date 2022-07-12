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القوات التركية تعلن تحييد اثنين من إرهابيي "واي بي جي" شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 12.07.2022 12:06
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن الجيش التركي تمكن من تحييد إرهابيين اثنين بعدما فتحوا النار باتجاه منطقة "نبع السلام".

وأضافت في البيان أن إطلاق الإرهابيين النار ضد المناطق المحررة، "لم يمر دون عقاب".

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهرت العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

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