اتحاد الأوقاف الأرمنية يرحب بتعزيز الأجواء الإيجابية بين أردوغان وباشينيان

رحب اتحاد الأوقاف الأرمنية في تركيا بالاتصال الهاتفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مبيناً أنه "أضفى بُعداً آخر على الأجواء الإيجابية التي تتطور بين علاقات البلدين".

وقال الاتحاد في بيان: "تزامناً مع التطلعات الإيجابية الكبيرة التي خلقتها جهود التطبيع الأخيرة بين أنقرة ويريفان، جاء التواصل المباشر بين زعيمي البلدين، ليضفي بعداً آخر على الأجواء الإيجابية في العلاقات الثنائية".

وأكد البيان أن تطبيع أرمينيا علاقاتها مع تركيا، وهي أحد أهم الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، "يعِد بآفاق جديدة من كل الجوانب".

وأعرب عن أمله في أن يهنئ قادة البلدين بعضهما البعض نتيجة المكاسب ومجالات التعاون المشتركة مستقبلاً، كما تبادلا التهاني في الاتصال الهاتفي بمناسبة عيد الأضحى.

بدوره، قال البطريرك الخامس والثمانين لأرمن تركيا، ساهاك مشاليان، إن الاتصال الهاتفي بين أردوغان وباشينيان "عزز من آمال السلام في العالم".

وأعرب في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، عن أمله في أن يشكّل الاتصال الهاتفي بين زعيمي البلدين، فرصة لفتح صفحة صداقة جديدة في العلاقات التركية الأرمينية.

والاثنين، أجرى أردوغان وباشينيان اتصالاً هاتفياً، شددا فيه على الأهمية التي يوليانها لمسار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وهنأ باشينيان أردوغان بحلول عيد الأضحى المبارك، فيما هنأ الأخير رئيس الوزراء الأرميني باقتراب عيد فاردافار (رش المياه) أحد احتفاليات الكنيسية الأرمنية.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، عينت تركيا سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليج، فيما عينت أرمينيا نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان، ممثلين خاصين لمباحثات تطبيع العلاقات.