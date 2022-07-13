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انخفاض معدل البطالة في تركيا 0.3 نقطة في شهر مايو

وكالة رويترز للأنباء
إسطنبول
نشر في 13.07.2022 15:42
آخر تحديث في 13.07.2022 15:44
جادة استقبال في اسطنبول صباح جادة استقبال في اسطنبول (صباح)

انخفض معدل البطالة التركي 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري في مايو/أيار في حين ارتفعت البطالة المقنعة المعدلة موسميا 0.8 نقطة مئوية إلى 22.4 بالمئة، وفق ما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء.

وانخفضت البطالة المقنعة العام الماضي بعد أن بلغت ذروتها عند مستوى 29.6 بالمئة في يناير/كانون الثاني 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة المعدل موسميا في أبريل/نيسان بلغ 11.2 بالمئة.

وأشارت البيانات كذلك إلى ارتفاع مشاركة قوة العمل 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 53.6 بالمئة.

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