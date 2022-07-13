سيناتور أمريكي مؤيد لليونان يسحب مشروع قرار منع بيع مقاتلات إف-16 لتركيا

سحب النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، كريس باباس، مشروع قرار كان تقدّم به لمنع بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا.

جاء ذلك في مناقشة مجلس النواب الأمريكي لقانون تفويض الدفاع الوطني الذي يضم أيضاً ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لعام 2023.

وكان باباس قد تقدم في وقت سابق بمشروع القرار المذكور، لإضافته إلى مشروع قرار تفويض الدفاع الوطني، وحظي بدعم من العديد من النواب الآخرين.

وقال السيناتور في مشروع قراره إنه "يجب حظر بيع مقاتلات إف-16 لدولة تقوم بشكل مستمر بانتهاك أجواء دولة عضو في حلف شمال الأطلسي"، دون الإفصاح عن اسم تركيا.

وخلال مباحثات مجلس النواب لقانون تفويض الدفاع الوطني، أعلن باباس المعروف بقربه من اللوبي اليوناني سحب مشروع القرار بهدف إعادة تقييمه.

من جانبه، الرئيس جو بايدن قد شدد على ضرورة بيع طائرات إف-16 لتركيا وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات، في تصريحات في ختام قمة زعماء حلف الناتو في مدريد، مؤخراً.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن وزير الدفاع خلوصي أٌار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من طراز إف-16 وأن الأمور تسير بشكل إيجابي في هذا الصدد.