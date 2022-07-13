وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي في زيارة رسمية لتركيا

استقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك نظيره الإماراتي سلطان أحمد الجابر، في قصر "دولمه بهتشه" في مدينة إسطنبول.

وحضر اللقاء ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، وسارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.

كما حضره أحمد براق داغلي، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وعلي طه كوج رئيس مكتب التحول الرقمي في الرئاسة التركية.

وجرى اللقاء بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام واستمر قرابة الساعة، وتوجه بعده المسؤولون الأتراك والإماراتيون لحضور "ورشة الاستثمار التركي الإماراتي".

وأوضح الوزير ورانك في كلمة خلال افتتاح ورشة العمل، أهمية الاتصالات المكثفة بين البلدين التي لعبت دورا مهما في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات رفيعة.

وأضاف أن هذه الزيارة ستساهم بشكل كبير في التعاون بين تركيا والإمارات في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الورشة ستبحث الاستثمار في الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والآلات والأغذية والصحة والتجارة الإلكترونية والعديد من القطاعات الأخرى.

كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم لتحسين التعاون في مجال التقنيات وتطبيقات علوم الفضاء.