الأتراك يحيون ذكرى شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة

سطر الشعب التركي ملحمة يُحكى بها في جميع أنحاء العالم بتصديه لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، والتي قامت بها جماعة فتح الله غولن الإرهابية، حين أكد الأتراك أنهم لن يسمحوا بقمع إرادتهم والتعدي على الديمقراطية بالبلاد.

ويوافق يوم غد الجمعة الذكرى السادسة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وفيها سيحيي الأتراك ذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ووقفوا في وجه الانقلابيين بكل شجاعة وقوة، ويقدر عددهم بـ 251 شهيداً، و2734 جريحاً بينهم أجانب.

من جانبها اتهمت أنقرة جماعة غولن الإرهابية بالوقوف وراء الانقلاب، عن طريق اختراق مؤسسات الدولة التركية، خاصة الشرطة والجيش والقضاء.

خلفية الانقلاب

في تمام العاشرة من مساء يوم الجمعة 15 تموز/يوليو عام 2016، أغلق عدد من عناصر الجيش التركي الطريق الرابط بين شطري الدولة (الأسيوي والأوروبي)، وحلق عدد من المروحيات العسكرية في سماء إسطنبول وأنقرة، تلاه إطلاق نيران بالعاصمة أصابت عدة أماكن أبرزها البرلمان التركي.

وحاول الانقلابيون التابعون لحركة غولن السيطرة على مقرات وسائل الإعلام، وأجبروا العاملين في القناة الرسمية للدولة "تي أر تي" على بث بيان يتحدث عن الانقلاب، لتعلن الرئاسة فيما بعد أن البيان لم يصدر باسم رئاسة الأركان، داعية المواطنين إلى التزام الدقّة حيال هذا الموضوع أعقب ذلك انقطاع البث التلفزيوني.

ردود الفعل الحكومية

على الفور خرج رئيس الوزراء آنذاك بن علي يلدريم وأكد أن هناك محاولة انقلابية، وأنها ستفشل لا محالة، مضيفاً: "بعض الأشخاص نفذوا أفعالا غير قانونية، والحكومة المنتخبة من الشعب لا تزال في موقعها، هذه الحكومة لن ترحل إلا حين يقول الشعب ذلك".

وكذلك اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإحدى القنوات التلفزيونية، وأدان محاولة الانقلاب داعيًا الشعب للنزول إلى الشوارع، وأكد أن القائمين على هذه المحاولة سيُحاسبون وفقًا للدستور والقوانين التركية أيًا كان انتماؤهم.

الشعب يلبي النداء

بعد أن سمع الشعب التركي تصريحات رئيسه المنتخب خرج عن بكرة أبيه إلى مراكز المدن المختلفة في مختلف أنحاء الجمهورية للتعبير عن رفضهم الانقلاب على الديمقراطية.

وطالب المتظاهرون الذين رفعوا صور أردوغان الجيش بالعودة إلى ثكناته، مشددين على أن زمن الانقلابات قد ولى، وأنهم لن يسمحوا بالمساس بحريتهم.

كذلك بدأت المساجد تصدح بالذكر وآيات القرآن الكريم، وتدعوا الناس للخروج لإفشال الانقلاب العسكري.

كذلك خرج الآلاف باتجاه المطارات والأماكن التي يتجمع فيها الانقلابيون، وبدأوا في مواجهات مباشرة معهم، فأطلق الجنود المنتمين لحركة غولن النار على المدنيين في إسطنبول وأنقرة وعدة مدن أخرى، كذلك سُمع صوت الرصاص داخل المجمع الرئاسي في العاصمة، وألقيت قنبلة على مبنى البرلمان.

تكاتف القوى السياسية ضد الانقلاب

اللافت للنظر في تلك الأثناء هو توحد الأحزاب السياسية التركية ضد الانقلاب، فكانوا على قلب رجل واحد. من جانبه قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو: "تركيا عانت كثيرا من الانقلابات وسندافع عن الديمقراطية".

وأكد رئيس مجلس النواب آنذاك إسماعيل كهرمان أن العديد من النواب على اختلاف انتمائاتهم السياسية يقفون بجانبه، ويرفضون ذلك الانقلاب.

أما رئيس الجمهورية السابق عبد الله غول، فخرج عي إحدى القنوات التلفزيونية وتحدث بلهجة شديدة مؤكدا أنهم لن يقبلوا المحاولة الانقلابية، داعيا إلى العودة بسكل سريع للديمقراطية.

تحركات سريعة

بعد انقطاع البث التلفزيوني لقنوات "تي أر تي" الحكومية، عاود من جديد، لتعلن المذيعة "تيجين كاراش" أنها قرأت البيان الانقلابي تحت تهديد السلاح.

كذلك بدأت عمليات اعتقال واسعة طالت الانقلابيين والموالين لهم، لكن العلامة الفارقة في هذه الليلة هي وصول الرئيس أردوغان إلى إسطنبول، ليجد عشرات الآلاف من المواطنيين في انتظاره، وبذلك قضى على أكاذيب وسائل الإعلام الدولية الداعمة للإرهابيين.

وعلى الفور استسلم الجنود الموالين للانقلاب وسلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية، كما أُعلن إطلاق سراح رئيس الأركان خلوصي أقار الذي اعتقل بداية الانقلاب.

تصريحات رسمية

وصباح 16 تموز، أعلن رئيس أركان الجيش بالوكالة الجنرال أوميت دوندار (الذي عين في هذا المنصب بعد فقدان الاتصال برئيس الأركان خلوصي أقار) أن المحاولة الانقلابية قد أُحبطت، مشيراً إلى أنها تمت بواسطة عدد من قوات سلاح الجو وبعض قوات الأمن وعناصر مدرعة.

مضيفاً أن الانقلابيين اختطفوا عددا من الضباط واحتجزوهم في مكان غير معلوم.

كذلك بدأت حملات اعتقال بحق المشاركين في الانقلاب قدر عددهم بحوالي 3000 آلاف عسكري بينهم رتب رفيعة المستوى، كما تم إصدار مذكرة توقيف بحق قائد اللواء 55 مشاة، وأقيل خمس جنرالات و34 ضابطا رفيعا من وزارة الداخلية.

وعزل 2745 قاضيا، واعتقل نحو مئة عسكري بقاعدة جوية بديار بكر على خلفية المحاولة الانقلابية.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ ملاطيا آنذاك إلقاء القبض على 39 طيارا عسكريا كانوا على متن سبع طائرات عسكرية.