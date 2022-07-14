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الرئيس أردوغان والملك سلمان يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 14.07.2022 09:38
آخر تحديث في 14.07.2022 13:26
الرئيس أردوغان والملك سلمان الأناضول الرئيس أردوغان والملك سلمان (الأناضول)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء.

وتبادل الرئيس أردوغان والملك سلمان التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الملك سلمان تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس أردوغان، "هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، وعلى حسن تنظيم المملكة لحج هذا العام".

وأضافت في بيان، أن "خادم الحرمين الشريفين أعرب عن شكره لفخامته على التهنئة، سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم".

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