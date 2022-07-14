زيلينسكي: تقدم في اجتماع إسطنبول الرباعي حول نقل الحبوب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هناك تقدما في الاجتماع الرباعي المنعقد في إسطنبول حول نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في بيان نشره عبر تطبيق "تلغرام" حول استضافة إسطنبول الأربعاء اجتماعا عسكريا بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وصرح زيلينسكي بأن بلاده تبذل جهودا مهمة للغاية لإعادة إمداد السوق العالمية بالغذاء.

وأعرب عن امتنانه لتركيا والأمم المتحدة على جهودهما لإعادة تفعيل الإمدادات العالمية من الغذاء.

وقال: "أنا ممتن للأمم المتحدة وتركيا على جهودهما. ليست بلادنا فقط بحاجة إلى نجاح هذه القصة، بل العالم كله دون مبالغة".

وأشار زيلينسكي إلى أنه "إذا تمت إزالة تهديد روسيا ضد السفن في البحر الأسود" فإن ذلك سيخفف من حدة أزمة الغذاء العالمية.

وتابع: "قال لي الوفد الأوكراني إن هناك تقدما (في الاجتماع الرباعي). سننسق التفاصيل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأيام المقبلة".

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الاجتماع الرباعي الذي عقد لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا اتفق على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وقال أكار في تصريحات صحفية، إن اجتماع إسطنبول الرباعي حول الحبوب الأوكرانية، تفاهم بشأن إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.

وأشار إلى أن الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع القادم في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل ويوقعان "على الإجراءات التي قمنا بها".

ويعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.