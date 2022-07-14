موغلا التركية.. تواصل جهود إخماد الحريق بعشرات الطائرات والمركبات

تواصل السلطات التركية في منطقة "داتشا" بولاية موغلا غربي البلاد، مساعيها للسيطرة على الحريق الذي اندلع الأربعاء، مستعينة في ذلك بعشرات الطائرات والمروحيات وسيارات الإطفاء والمركبات.

واندلع الحريق في حي مسعودية، لتباشر السلطات بعدها التدخل لإخماد الحريق، إلا أن سرعة الرياح حالت دون السيطرة عليه.

وتمكنت فرق الإطفاء من منع وصول الحريق إلى المناطق السكنية، عبر التدابير التي اتخذتها والتي تمثلت بتكثيف سيارات الإطفاء والآليات حول هذه المناطق.

وحالياً تواصل السلطات في "داتشا" مساعيها للسيطرة على الحريق، مستعينة أيضاً بمسيرة، و10 طائرات و20 مروحية إطفاء.

كما تستخدم السلطات خلال إخماد الحريق بـ 179 سيارة إطفاء، و21 مركبة تدخل سريع، و29 آلية وأكثر من 1500 عامل إطفاء.

وإلى جانب الكوادر الرسمية، يساهم 130 متطوعا في جهود السيطرة على الحريق.