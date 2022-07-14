وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 6 إرهابيين من "واي بي جي" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" (YPG/PKK) شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إنه تم تحييد العدد المذكور من الإرهابيين إثر إطلاقهم نيرانا استفزازية ومحاولتهم استهداف منطقتي عمليتي نبع السلام وغصن الزيتون.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهرت العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان.