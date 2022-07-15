أردوغان: لن نمنح الفرصة لمن يريد إبقاء تركيا خارج اللعبة عالمياً

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن حكومته لن تسمح بإبقاء تركيا خارج اللعبة بينما تعاد هيكلة مراكز القوة السياسية والاقتصادية العالمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة بمناسبة يوم 15 يوليو/ تموز للديمقراطية والوحدة الوطنية، الموافق لذكرى محاولة الانقلاب بتركيا عام 2016.

وأكد أردوغان أنه "في ليلة 15 تموز تبين لنا أن كلمة الفصل يحددها الإيمان والشجاعة لا المدفع والبندقية".

وتابع: "سنكمل حتمًا بناء تركيا العظيمة والقوية فلا يمكننا أن نوفي حقوق شهدائنا إلا بهذه الطريقة".

وأكد أنهم سيواصلون بحزم بناء تركيا العظيمة والقوية حتى لا تتعرض لكارثة كالتي شهدتها ليلة 15 تموز مجدداً.