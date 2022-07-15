احتفالا بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.. الدوحة تضيئ أبراج لوسيل بعلمي تركيا وقطر

أضاءت أبراج الجابر في منطقة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، ليل الخميس-الجمعة، بعلمَي تركيا وقطر، بمناسبة الذكرى السادسة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية التركي.

وتمت إضاءة برجي الجابر بعبارة "في يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية 15 تموز، لن ينسى الشعب التركي موقف أمير قطر وشعبه".

وعقب ذلك توشّح البرجان بعلمي تركيا وقطر، وصورة الرئيس رجب طيب أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعبيراَ عن التضامن الدائم بين البلدين.

وكان الشيخ تميم أول قائدٍ في العالم يستنكر الانقلاب الفاشل الذي نفّذته مجموعة محدودة من العسكريين تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، للسيطرة على الحكم في تركيا قبل 6 سنوات.

وتحتفل تركيا سنوياً بهذا اليوم، إحياءً لذكرى إحباط محاولة الانقلاب الذي خططت له ونفدته عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016.

وقوبلت محاولة الانقلاب الفاشلة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم من المدن وأفشل مخططهم.