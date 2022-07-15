الرئيس التركي: أحبطنا الانقلاب بفضل نضالنا المجيد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده أحبطت محاولة الانقلاب الفاشلة وحققت النصر على الانقلابيين بفضل نضالها المجيد.

جاء ذلك في رسالة نشرها الجمعة، بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، لأحياء ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 يوليو/ تموز 2016.

وأكد الرئيس على أن أبناء الشعب التركي كتبوا التاريخ بفضل كفاحهم الأسطوري في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم غولن الإرهابي.

وأضاف أن النضال المجيد للشعب والدولة معا أحبط محاولة الانقلاب وحقق النصر المبارك، موجها التحية لكل فرد دافع ببطولة عن وطنه وعلمه استقلاله وإرادته الوطنية.

كما استذكر أردوغان كافة الشهداء الأتراك ودعا لهم بالرحمة، فيما تمنى دوام الصحة لجرحى الانقلاب.

وأردف: "سنحافظ على روح 15 تموز وسنواصل العمل دون توقف في حب تركيا".

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.