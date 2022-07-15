تركيا تنظم 9000 برنامج وفعالية بمناسبة الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب

بالتنسيق مع دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تنظم تركيا 9000 برنامج هذا العام لتتبع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز / يوليو.

وفي حين بلغ عدد المشاريع 2961 في عام 2020 و3876 في عام 2021 ، فإن عدد البرامج التي سيتم إنجازها هذا العام يتجاوز إجمالي العامين الماضيين وبلغ 9000. وقالت دائرة الاتصال في بيان يوم الأربعاء إن هذا الرقم مؤشر على بقاء 15 يوليو حياً وأن المواطنين ما زالوا في حراسة الديمقراطية.

تحت شعار "تركيا للأبد"، ستنظم دائرة الاتصال أنشطة اتصالات خارجية ورقمية في جميع أنحاء البلاد وستقام عروض متنقلة في نيويورك للفت الانتباه إلى ليلة 15 يوليو.

وجاء في البيان أن "الأحداث التي نسقتها دائرة الاتصال تؤكد أن ملحمة 15 يوليو كتبت بحب الوطن والأمة وبإرادة الأمة التركية القوية وتصميمها".

هذا وسيضع الرئيس رجب طيب أردوغان الزهور مع قدماء المحاربين وأقارب الذين فقدوا حياتهم في نصب 15 يوليو في المجمع الرئاسي يوم 15 يوليو يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.

وسيخاطب الرئيس الأمة في يوم الوحدة الوطنية الديمقراطية في 15 يوليو من ساحة سراجان في إسطنبول في المساء.

وقالت دائرة الاتصال إنها ستعرض الأفلام التركية والإنجليزية ومقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو والأفلام الوثائقية التي تصف منظمة غولن الإرهابية بجميع جوانبها وتؤكد على مقاومة الأمة ونضال الدولة وانتصار الديمقراطية.

وستقام أنشطة بصرية في جميع أنحاء البلاد تحت عنوان 15 يوليو. وستقام العروض على شاشات LED في أحياء ساراتش خانة وبشيكطاش وأسكودار في إسطنبول، ومطار إسطنبول، وساحة أولوس في أنقرة، أمام مركز تسوق Kentpark ، وميدان الهلال الأحمر، وميدان كوناق في إزمير.