شنطوب: شعلة الديمقراطية في 15 تموز ستنير درب الشعب التركي

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعة، إن شعلة الديمقراطية التي أوقدها الشعب عند تصديه لمحاولة الانقلاب الفاشلة قبل 6 أعوام ستواصل إنارة الدرب.

جاء ذلك في تغريدة له بمناسبة حلول الذكرى السنوية السادسة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرا إلى أن ضياء الإيمان غلب ظلام الظلم في تلك الليلة (15 يوليو/تموز).

وأضاف شنطوب أن الشعب التركي لم يسمح بتدنيس استقلاله في تاريخه، ولم يُسقط رايته المجيدة، وبذل روحه رخيصة في الدفاع عن وطنه.

وشدد على أن شعلة الديمقراطية التي أوقدها الشعب التركي الأبي ستواصل إنارة دربه، وأن الملحمة التي سطرها - في صد الانقلاب الفاشل - سيتوارثها جيل بعد جيل.

وترحم رئيس البرلمان على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في الدفاع عن وطنهم أثناء تصديهم لقوات الانقلاب، فيما تمنى دوام الصحة للمصابين.

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم من المدن وأفشل مخططهم.