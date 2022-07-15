صلاة في جامع آيا صوفيا على أرواح شهداء 15 يوليو

شهد جامع آيا صوفيا بمدينة إسطنبول جلسة أذكار دينية، لتأبين أرواح الشهداء الذين ارتقوا أثناء التصدي لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا يوم 15 تموز/يوليو 2016.

وأقامت ولاية إسطنبول الفعالية قبل صلاة الجمعة بتنسيق مع دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، في وقت تشهد فيه المدن التركية وعلى رأسها العاصمة أنقرة وإسطنبول احتفالات وفعاليات مختلفة بهذه المناسبة.

وتخلل الجلسة تلاوة آيات من القرآن الكريم ودعاء بالرحمة لروح الشهداء البالغ عددهم 251.

وشارك في البرنامج الديني والي إسطنبول علي يرلي قايا، وغيره من المسؤولين وأسر الشهداء والمصابين، إلى جانب المواطنين.

وفي 15 يوليو 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم وأفشل مخططهم.

وتحيي تركيا الجمعة، الذكرى السادسة لإحباط محاولة الانقلاب، وأعلنت 15 يوليو من كل عام "يوماً للديمقراطية والوحدة الوطنية"، تخليداً للشهداء.