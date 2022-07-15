مسابقة موسيقية لإحياء روح ليلة 15 تموز

في إطار الاحتفال بيوم 15 تموز للديمقراطية والوحدة الوطنية ، تنظم بلدية بهجلي ايفلر، في إسطنبول على الجانب الأوروبي من المدينة وجمعية 15 تموز مسابقة تأليف موسيقي.

ويصادف 15 تموز 2016 محاولة الانقلاب الفاشلة والشهداء الذين سقطوا أثناء حماية الديمقراطية ضد الانقلابيين. وللحفاظ على هذه الروح حية سيتمكن الموسيقيون المحترفون والهواة من الانضمام إلى المسابقة. سيُمنح أفضل موسيقي يعيد إحياء روح 15 يوليو 50000 ليرة تركية والمركز الثاني 25000 ليرة تركية والثالث 15000 ليرة تركية.

وآخر موعد لتقديم أعمالهم حتى 15 مارس/آذار 2023.

بعد التقييم الأولي، سيتم عرض الأعمال المختارة على هيئة محلفين من خمسة أشخاص منهم مصطفى شين ويوسيل أرزن وإليف بوس دوغان. في النهائي، سيتم تحديد الأعمال الممنوحة ومشاركتها مع الجمهور العام المقبل.

تهدف "مسابقة التأليف" التي تقام للحفاظ على روح 15 تموز إلى نقل ملحمة هذا اليوم إلى جمهور عريض من خلال لغة الموسيقى العالمية ونقلها إلى المستقبل.