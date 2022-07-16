القبارصة الأتراك يحيون ذكرى انقلاب 1974 في لندن

نظم القبارصة الأتراك وقفة احتجاجية أمام السفارة اليونانية في لندن إحياءً للذكرى الـ 48 للانقلاب العسكري الذي عاشته الجزيرة في 15 يوليو/ تموز 1974.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها "اليونان تحتل والأتراك يحررون"، و"أيوكا تساوي الإرهاب"، في إشارة إلى منظمة قبرصية قومية إرهابية، و"اليونان ارحلي عن قبرص".

وأكد المتحدث باسم مجموعة "الشباب القبارصة الأتراك" أرن رمضان، أنهم اجتمعوا لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبتها الطغمة العسكرية اليونانية ومسلحو أيوكا.

ومنتصف يوليو 1974، نفذ نيكولاس سامبسون زعيم منظمة أيوكا انقلابا عسكريا على الرئيس القبرصي آنذاك مكاريوس الثالث، بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان.

وعقب الانقلاب ارتفعت وتيرة العنف ضد أتراك قبرص، ما دفع تركيا إلى الطلب من بريطانيا، البلد المستعمر للجزيرة، التدخل لوقف العنف استنادا إلى "اتفاقية الضمان" المبرمة بين أنقرة ولندن في مدينة زيورخ السويسرية عام 1959، لكن بريطانيا تنصلت من التزاماتها ومسؤولياتها تجاه قبرص.

وفي 20 يوليو 1974، أعلنت تركيا شن "عملية السلام العسكرية" لتأمين أرواح وممتلكات القبارصة الأتراك التي باتت على المحك، وانتهت تلك العملية بعد يومين بإعلان وقف إطلاق النار.

وفي 14 أغسطس/ آب من العام نفسه، أطلق الجيش التركي عملية ثانية في قبرص نجحت في تحقيق أهدافها، وأبرمت اتفاقية لتبادل الأسرى بين الجانبين، وتم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، قبل أن يتحول اسمها في 1983 إلى "جمهورية شمال قبرص التركية".