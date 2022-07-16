رئيس وزراء اليونان: لا بد أن ألتقي أردوغان "في وقت ما"

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأنه يجب أن يلتقي "في وقت ما" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشدداً على ضرورة إنجاز ذلك اللقاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميتسوتاكيس لقناة ERT التلفزيونية الحكومية، الأربعاء، ردا على سؤال حول احتمالية لقائه مجددا مع الرئيس أردوغان.

وقال رئيس الوزراء: "طبعا سنلتقي في وقت ما، يجب أن نلتقي ونتباحث"، مشيرا أن اجتماعه مع أردوغان مارس/آذار الماضي بإسطنبول جرى في أجواء إيجابية.

وتابع: "كما اتفقنا، كنت أتوقع أنه يمكننا تنحية التوتر جانبا والتركيز على الأجندة الإيجابية بين البلدين".

وأوضح أن اليونان تتطلع إلى إقامة علاقات جوار دائمة وجيدة وودية مع تركيا وشعبها، مضيفا: "لا يمكن أن تكون لدينا مشكلة مع تركيا والشعب التركي".

وأشار إلى أن التوتر الحاصل بين تركيا واليونان "ليس على الأرض وإنما في الخطاب".

وقبل أيام حذر أردوغان اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، داعيا إياها للتخلي عن تسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

وتواصل اليونان الدفاع عن سياستها المتعلقة بتسليح جزر بحر إيجة الشرقية، رغم مخالفة ذلك لأحكام اتفاقيتي لوزان وباريس اللتين منحتا أثينا السيادة على الجزر.