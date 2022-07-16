سفير أمريكي سابق: محاولة الانقلاب بتركيا تعادل أحداث 11 سبتمبر

قال السفير الأمريكي السابق والممثل الخاص السابق لمكافحة داعش، جيمس جيفري، إنه ينبغي النظر إلى محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز بتركيا بالطريقة نفسها التي يُنظر بها إلى أحداث 11 سبتمبر / أيلول 2001 في نيويورك.

وقال جيفري في مشاركته في فعالية بمناسبة 15 يوليو "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" أقيمت في السفارة التركية بواشنطن إن "غولن" منظمة إرهابية وإنه يجب الإشارة إلى المحاولة على أنها "هجوم من قبل منظمة إرهابية ضد دولة ديمقراطية حليف في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف ينبغي النظر بنفس الطريقة على هجوم تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، ومنظمة غولن الإرهابية التي هاجمت تركيا في 15 يوليو 2016.

وأردف جيفري: "هجوم منظمة غولن ليس هجومًا على الديمقراطية فحسب ولكنه أيضًا هجوم على تضامن تحالفنا ويجب أن نفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

وتابع "إن بعض الأسماء في الإدارة الأمريكية ردت بشكل متأخر على محاولة الانقلاب في 15 يوليو وبعضهم وصفها بشكل خاطئ كان من الممكن أن نكون أفضل في ذلك".

وأشار جيفري إلى أن الإدارة الأمريكية ربما تكون تأخرت في تأكيد المعلومات أثناء محاولة الانقلاب بتركيا، مضيفا بالقول: "إن العلاقات الضعيفة بين البلدين قد تكون أيضًا عاملاً في رد الإدارة الأمريكية المتأخر".