هل اعترف بولتون بوقوف الولايات المتحدة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا؟

بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، اتخذ الأتراك الديمقراطية نظام حكم لا بديل عنه. وبنى الجمهوريون الجدد من ورثة فن الحكم الذي يعود إلى قرون، نظاماً جديداً على قواعد تراثهم السياسي القوي لدفع الأمة إلى الأمام. ومع ذلك، لم تكن عملية بناء الديمقراطية والحفاظ عليها وتطويرها نزهةً تحت ضوء القمر وسط الأزاهير والورود. فمنذ المراحل الأولى كان الطريق شائكاً ومعبّداً بالمصاعب، لكن الإرادة القوية للأمة في التمسك بالديمقراطية والمؤسسات المبنية عليها جعلت نموذجها التركي يصبح أكثر قوةً وصلابة على مدى الرحلة الشاقة. وبالرغم من بعض العيوب التي لا تزال تشوبها، لكن حب الأمة للديمقراطية جعلها مقدسة سامية لا يمكن المساس بها.

وقد أظهر الشعب التركي مثالاً قوياً على ذلك يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما قاوم محاولة انقلابية قام بها أعضاء جماعة غولن الإرهابية التي هاجمت الديمقراطية التركية بشراسة وحاولت الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطياً.

ولم يكن يوم 15 يوليو/تموز لسوء الحظ، أول محاولة انقلابية في تاريخ السياسة التركية التي شهدت العديد من الانقلابات العسكرية المشؤومة. فقد واجهت الحكومة التركية منذ الستينيات، في كل عقد تقريباً انقلاباً عسكرياً. ونجحت هذه الانقلابات غير الديمقراطية والمدعومة من الغرب والدموية في بعض الأحيان، في محاولاتها بالإطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطياً.

لكن محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز، تتصف بجانبين يجعلانها مختلفة بشكل كبير عن المحاولات السابقة. فهي أولاً، وبالمقارنة مع الانقلابات السابقة، لم يتم تنفيذها من قبل القيادة العسكرية وحدها. بل نفذتها مجموعة غامضة تسلل أعضاؤها إلى جميع قطاعات الحياة العامة والخاصة على مدار الأربعين عاماً الماضية أو أكثر. ولا بد من تناول ماهيتها من موضوع مفصل يتضمن شرحاً شاملاً للشبكة وكيفية إنشائها وتطويرها وتحولها إلى جماعة إرهابية. ومع ذلك، فمن الواضح أن جماعة غولن الإرهابية تسللت إلى المؤسسات الحكومية على جميع المستويات وأصبحت جزءاً مؤثراً في القطاع الخاص سواء في الإعلام أو البنوك أو المالية أو التعليم الخاص أو في قطاعات أخرى. وعلى هذا النحو، فإن المخطط التنظيمي للشبكة لم يعد مقتصراً على شريحة واحدة من المجتمع، كما أنها ليست مؤسسة جديدة بالرغم من أن الكثيرين خارج تركيا ربما سمعوا عنها فقط بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز.

أما الجانب الثاني المهم، فهو أن المحاولة فشلت ولم تنجح بفضل الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع ودافعوا عن ديمقراطيتهم وحكومتهم المنتخبة ديمقراطياً، مخاطرين بحياتهم أو تعرضهم للإصابات الشديدة التي نجم عن كثير منها إعاقات دائمة. وقُتل حوالي 251 شخصاً وأصيب أكثر من 2200 آخرين، حين نزلت جموع من الرجال والنساء الشجعان صغاراً وكباراً، إلى الشارع في تلك الليلة مدفوعين بيقينهم أن المحاولة لم تكن مجرد تغيير حكومة، بالرغم من أن أحد الأهداف كان مهاجمة الرئيس المنتخب ديمقراطياً رجب طيب أردوغان وحكومته والإطاحة بهم، إلا أن الناس عرفوا أن الهجوم كان على الديمقراطية التركية ولإسدال الظلمة على مستقبل أبنائهم والأجيال القادمة. ومع أخذ كل هذه المعاني بعين الاعتبار، أوقف أبناء الشعب الانقلاب البشع، الذي يعتقد الكثيرون أنه كان مدعوماً من الغرب لا سيما من الولايات المتحدة التي يعيش العديد من أعضاء الجماعة الإرهابية فيها وفي بقية الدول الأوروبية. وبالرغم من طلبات تسليم تركيا للمتهمين الهاربين، اختارت السلطات الأمريكية والأوروبية عدم التعاون مع أنقرة ضد الجماعة الإرهابية، ناهيك عن أن زعيم الجماعة فتح الله غولن لا زال يعيش في الولايات المتحدة في مجمع خاص مع أعضاء آخرين.

الجدير بالذكر هنا أنه في ظل هذه الخلفية، وقبل أيام قليلة فقط من إحياء ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي تحتفل بها الأمة الآن كمهرجان للديمقراطية، اعترف جون بولتون سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض بطريقة ما، أنه ساعد في التخطيط لمحاولات انقلاب في دول أجنبية.

وكانت تركيا سمعت قبل ذلك عبارة "صبياننا فعلوا ذلك" ولم يعد الأمر مفاجئاً بالنسبة للكثيرين، لكن ملاحظات بولتون جديرة بالاهتمام من حيث تدخل الولايات المتحدة في ديمقراطيات الدول الأخرى من خلال دعم محاولات الانقلاب.

وأدلى بولتون بهذه التصريحات لشبكة سي إن إن، بعد جلسة الاستماع في الكونغرس حول أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021 حين الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي واتهمت اللجنة الرئيس السابق دونالد ترامب بالتحريض على العنف للبقاء في السلطة بعد خسارة الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي حديثه إلى جيك تابر مذيع القناة، أشار بولتون إلى أن ترامب ليس مؤهلاً بما يكفي لتنفيذ "انقلاب مخطط له بعناية". وقال عن نفسه "وأنا كشخص ساعد في التخطيط لانقلابات، ليس هنا ولكن في أماكن أخرى، يتطلب الأمر الكثير من العمل. وهو ما لم يفعله ترامب". وعندما سأل المذيع بولتون عن المحاولات التي كان يشير إليها، أجابه: "لن أخوض في التفاصيل".

وفي عام 2019 أيد بولتون، بصفته مستشاراً للأمن القومي، دعوة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو للجيش لدعم جهوده للإطاحة بالرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وقال مذيع سي إن إن: "أشعر أن هناك أشياء أخرى لا تخبرني بها خارج فنزويلا"، ما دفع بولتون إلى الرد: "أنا متأكد من وجود هكذا أمر".

مما لا شك فيه أن تصريحات بولتون ليست مفاجئة لأولئك الذين يتابعون السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وفي حديثه إلى قناة فوكس تي في حول كشف مخطط الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، لم يتردد بولتون أيضاً في الكشف عن شهيته ودعمه للانقلابات، وقال في المقابلة المتلفزة "ليس لدي أي ودٍ في قلبي لأردوغان، إذا تنحى، فلن أبكي". وهنا لا بد أن تتبادر إلى الذهن ملاحظات الرئيس جو بايدن قبل انتخابه حين صرّح في مقطع فيديو تم تسجيله قبل انتخابه، لهيئة تحرير نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة يمكن أن تدعم عناصر المعارضة في تركيا لتغيير مجرى التطورات السياسية.

كما ألمح بايدن إلى أنه سيجعل الولايات المتحدة تتدخل مباشرة في الشؤون التركية الداخلية.

وأضاف: "ما زلت أرى أنه إذا أردنا الانخراط بشكل مباشر أكثر كما كنت أفعل معهم، فيمكننا دعم عناصر القيادة التركية التي لا تزال موجودة والحصول على المزيد منهم وتشجيعهم على أن يكونوا قادرين على تولي زمام الأمور وهزيمة أردوغان". وكان بايدن قال حينها "ليس عن طريق الانقلاب وليس عن طريق الإطاحة العشوائية، ولكن من خلال العملية الانتخابية".

على الجانب الآخر، توصل حلفاء تركيا الغربيون تقريباً إلى أن تركيا لم تعد الدولة التي كانت عليها من قبل، وأن الأمة لن تتخلى بعد الآن عن عشقها للديمقراطية. وباتوا يعتقدون بعمق أن الحكومات لا يمكن تغييرها ولا البقاء في السلطة في تركيا إلا من خلال المؤسسات الديمقراطية والانتخابات.

واليوم وفي الوقت الذي يتوسع فيه الناتو ويدرك حلفاء تركيا الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها البلاد بالنسبة للكتلة الغربية، فقد حان الوقت لإظهار التضامن مع تركيا في حربها ضد الجماعات الإرهابية، سواء جماعة غولن الإرهابية أو تنظيم بي كي كي الإرهابي أو فرعه السوري واي بي جي. وسيكون تسليم المشتبه بهم بالإرهاب من قبل حكومات البلدان التي يعيشون فيها حالياً إلى تركيا لإجراء محاكمات عادلة، الخطوة الأولى لإظهار تأييدهم الحقيقي للديمقراطية وتضامنهم الكامل مع حليفتهم تركيا.