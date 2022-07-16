وزير الخزانة التركي يعقد اجتماعاً مع نظيرته الأمريكية في إندونيسيا

التقى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي مع نظيرته الأمريكية جانيت يلين على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقال نباتي في تغريدة له السبت، حوله لقائه بنظيرته الأمريكية: "أكدنا على الحاجة إلى مواصلة العمل بحزم لتفعيل الامكانات المتاحة في علاقاتنا التجارية ولزيادة الاستثمارات بين البلدين.

وحول الاجتماع ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة التركية السبت، أنه تم تبادل الآراء في الاجتماع حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وتأمين إمدادات الطاقة والأمن الغذائي.

وأضاف البيان أنه تم تقييم ضرورة التعامل مع قضية الأمن الغذائي بشكل خاص تم تقدير جهود تركيا في هذا الصدد.

وأشار البيان إلى أن الاتصالات الأخيرة رفيعة المستوى بين البلدين الحليفين أعطت دفعة جديدة للعلاقات وأنه ينبغي الحفاظ على هذا الزخم في ظل التفاهم المتبادل.