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أردوغان وماكرون يبحثان هاتفياً مخرجات الاجتماع الرباعي حول الحبوب الأوكرانية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 17.07.2022 11:33
آخر تحديث في 17.07.2022 11:38
من الأرشيف (من الأرشيف)

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرارات الاجتماع الرباعي في إسطنبول حول نقل الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، مساء السبت.

وأشار أردوغان إلى أن الاجتماع الرباعي بإسطنبول قرر إنشاء مركز تنسيق يضم مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لإدارة عملية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف: "سنفعّل الخطة على وجه السرعة لتحقيق انفراجه كبيرة بالأمن الغذائي العالمي".

والأربعاء، استضافت مدينة إسطنبول اجتماعا عسكريا بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن المجتمعين اتفقوا على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي "سامب-تي (SAMP/ T)"، قال أردوغان إن تطلعات تركيا تتمثل في ضمان إطلاق مشروع توريد وتطوير نظام دفاعي مشترك، يتضمن أقصى قدر من التعاون، في إطار مبدأ "الانفتاح الكامل".

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