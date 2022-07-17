الاستخبارات التركية تحيد القيادي في تنظيم بي كي كي الإرهابي عز الدين إنان شمالي العراق

أعلنت الاستخبارات التركية تحييد القيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي عز الدين إنان الملقب "درسيم ملاطية"، شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية، الأحد، أن الاستخبارات التركية تتبعت عز الدين إنان في منطقة دهوك-غارا شمالي العراق.

وأضافت أنها نفذت عملية أمنية خلال اجتماع "إنان" مع مجموعة من إرهابيي التنظيم بالمنطقة، وتمكنت من تحييده مع عدد آخر.

ووفق المصادر، انضم "إنان" لصفوف التنظيم 1992، وانخرط في أنشطته الإرهابية في سوريا والعراق.

و"بي كي كي PKK" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.