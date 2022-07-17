في عام واحد.. 54000 شخص يزورون متحف الديمقراطية وشهداء 15 تموز في أنقرة

منذ أن افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، زار أكثر من 54.000 شخص متحف الديمقراطية وشهداء 15 يوليو/تموز في العاصمة أنقرة.

ويهدف المتحف الذي شيدته وزارة الثقافة والسياحة، إلى تعريف الزائرين بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016 والتي أسفرت عن مقتل 251 شخصاً وإصابة ما يقرب من 2200 آخرين.

ويروي المتحف من خلال عروض الفيديو والصور والممتلكات الشخصية لضحايا الانقلاب الفاشل، قصص الليلة الرهيبة التي نفذ أحداثها متسللون من الجيش تابعين لجماعة غولن الإرهابية.

ويتكون المتحف من 8 صالات عرض مختلفة منها صالة تروي قصص انقلابات حدثت في تركيا وحول العالم وصالة "تهديد الرصاص" وصالة "الغرق في الظلام" وصالة "الليلة الأطول" وصالة "الذين يتركون أثراً" وصالة "سيلا" وصالة "مكانة الشهداء" وصالة "رؤية الديمقراطية".

ويهدف المتحف إلى إعلام الأجيال القادمة بما حدث في 15 يوليو/تموز من خلال التقنيات الرقمية وقد زاره في عام واحد 54.000 شخص، يشكل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً 5800 زائراً منهم.

وإلى جانب المحاربين القدامى وأقارب الشهداء، يجذب المتحف اهتمام طلاب المدارس الثانوية والجامعات والمغتربين، حيث زار المتحف حوالي 400 شخص من الوفود الرسمية التي جاءت من الخارج وطلاب أجانب، بما في ذلك مجموعات سياحية من صربيا وبلغاريا وإيطاليا ورومانيا.

وفي صالة عرض "الليلة الأطول" تُظهر الشاشات بداية محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز وكيفية منعها والتصدي لها خطوة بخطوة من خلال عرض فيديو عملاق، وهو القسم الذي يقضي فيه الزوار معظم الوقت ويتأثرون به تأثراً منقطع النظير.

كما يُظهر الزوار أيضاً اهتماماً كبيراً بالصالة ذات القبة الزجاجية التي تردد صدى نداءات المساجد ليلة 15 يوليو/تموز.

ويضم المتحف أيضاً شجرةً ترمز إلى ماضي تركيا بجذورها، وتعكس مستقبلها المشرق بفروعها وأوراقها.