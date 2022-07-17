وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 2 من إرهابيي "بي كي كي" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن "النهاية التي لا مفر منها بالنسبة إلى الإرهابيين معروفة".

وأشارت أن قوات الكوماندوز تمكنت من تحييد ارهابيين اثنين من "بي كي كي / واي بي جي" حاولا تنفيذ هجوم على منطقة عملية "نبع السلام".

وشدّدت الوزارة على أن الجيش التركي سيواصل كفاحه بكل حزم.

ويمثل "واي بي جي-YPG" الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي-PKK" الإرهابي.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.