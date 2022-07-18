أقار يكشف عن اجتماع عسكري آخر لمناقشة أزمة توريد الحبوب الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن التحضير لعقد اجتماع بأقرب وقت بين وفود عسكرية من وزارات دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا، بحضور وفد من الأمم المتحدة لمناقشة نقل الحبوب والأغذية بشكل آمن من الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك في اجتماع، الإثنين، عبر الاتصال المرئي ضم رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر وقادة الجيش ونائبه.

وقال أقار: "تم التوصل إلى اتفاق على المبادئ العامة حول خطة لنقل الحبوب والأغذية، ونواصل جهودنا لتحويل الخطة إلى خطوات ملموسة، ومن المحتمل عقد اجتماع بهذا الصدد في الأسبوع المقبل".

وتطرق أقار إلى الأنشطة القائمة في إطار الجهود الدبلوماسية للرئيس رجب طيب أردوغان حيال حل أزمة الحبوب التي تؤثر على العالم بأسره، مبينًا أن الوزارة والمؤسسات المعنية أجرت العديد من الاجتماعات الثنائية بهذا الصدد.

وأضاف: "وقد عقدنا في 13 يوليو/ تموز الحالي اجتماعا رباعيا في اسطنبول بين الوفود العسكرية لوزارات الدفاع في تركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة، وكانت المرة الأولى التي يجتمع فيها وفدان عسكريان لأوكرانيا وروسيا مع أعضاء الأمم المتحدة حول طاولة واحدة".