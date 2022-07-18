الرئيس التركي يغادر أنقرة متوجها إلى طهران في زيارة رسمية

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البلاد، مساء الإثنين، متوجها إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.

وأفادت مصادر صحفية أن أردوغان غادر مطار أسنبوغا في العاصمة، حيث كان في وداعه نائبه فؤاد أوقطاي ووالي أنقرة واصب شاهين.

ويرافق الرئيس وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية نورالدين نباتي، والموارد الطبيعية والطاقة فاتح دونماز، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

وخلال الزيارة، يحضر أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي الإيراني.

وخلال الاجتماع سيتم إعادة النظر في العلاقات التركية الإيرانية على مختلف الجوانب، ومناقشة الخطوات اللازمة لتحسين التعاون الثنائي، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما سيحضر أردوغان ورئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانة لبحث التطورات الحالية في سوريا، ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة وخاصة "بي كي كي" و"واي بي جي" و"داعش"، والوضع الإنساني والعودة الطوعية من السوريين إلى وطنهم.