تركيا تعلن استشهاد جندي في ولاية وان

استشهد جندي وأصيب آخر في انفجار عبوة مصنعة يدوية في ولاية وان شرقي البلاد، أعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان: "استشهد عنصر درك وأصيب آخر جراء انفجار عبوة مصنعة يدوية فجر اليوم في ريف قضاء تشاتاك بالولاية وذلك في إطار عملية أرن الحصار- 22".

ودعت الوزارة بالرحمة للشهيد وقدمت تعازيها لأسرته وأقربائه وتمنت الشفاء العاجل للجندي المصاب.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد بي كي كي الإرهابي، في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.