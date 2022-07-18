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تركيا تعلن استشهاد جندي في ولاية وان

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 18.07.2022 12:48
من عمليات ملاحقة فلول بي كي كي في تركيا الأناضول من عمليات ملاحقة فلول بي كي كي في تركيا (الأناضول)

استشهد جندي وأصيب آخر في انفجار عبوة مصنعة يدوية في ولاية وان شرقي البلاد، أعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان: "استشهد عنصر درك وأصيب آخر جراء انفجار عبوة مصنعة يدوية فجر اليوم في ريف قضاء تشاتاك بالولاية وذلك في إطار عملية أرن الحصار- 22".

ودعت الوزارة بالرحمة للشهيد وقدمت تعازيها لأسرته وأقربائه وتمنت الشفاء العاجل للجندي المصاب.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد بي كي كي الإرهابي، في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.

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