أردوغان: تناول روسيا للوساطة التركية حول أزمة الحبوب كان إيجابياً

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن نهج الوفد الروسي في مباحثات إسطنبول الأخيرة حول سبل نقل الحبوب الأوكرانية "كان إيجابيا للغاية".

جاء ذلك في تصريح قبيل لقائه الثنائي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تواصل حراكا دبلوماسيا مع روسيا عبر الهاتف خلال المرحلة التي لم يلتق فيها مع بوتين وجها لوجه.

وفي الشأن السوري، أكد الرئيس التركي أن الاجتماعات التي تدار بصيغة أستانة لها أهمية كبيرة.

وأضاف: "اليوم سنشارككم أجندة مكثفة، أتمنى أن تكون مباحثاتنا مثمرة".

وعن مباحثات نقل الحبوب الأوكرانية، قال: "نهج الوفد الروسي في اجتماعات إسطنبول الأخيرة كان إيجابيا للغاية".

والأربعاء، استضافت مدينة إسطنبول اجتماعا عسكريا بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

يشار أن أردوغان وبوتين كانا قد التقيا آخر مرة يوم 29 سبتمبر/أيلول 2021 في مدينة سوتشي الروسية.

ووصل الرئيس أردوغان أمس الإثنين، العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.

ويشارك أردوغان وبوتين ونظيرهما الإيراني إبراهيم رئيسي، في القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانة لبحث التطورات الحالية في سوريا، ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة وخاصة "بي كي كي" و"واي بي جي" و"داعش"، والوضع الإنساني والعودة الطوعية من السوريين إلى وطنهم.