أمينة أردوغان تدعو لأن تكون الجرائم ضد الإنسانية هم المجتمع الدولي

أكدت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان على ضرورة أن تكون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية همّا مشتركا للجميع, وأن تُدرج كلها دون استثناء على أجندة المجتمع الدولي.

جاء ذلك في كلمتها خلال برنامج أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الإثنين، التقت خلاله أعضاء أوركسترا فلسطين للشباب وأوركسترا السيمفونية الرئاسية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وتلبية لدعوة من عقيلة الرئيس التركي يزور أعضاء أوركسترا فلسطين للشباب تركيا لإقامة حفل السلام مع أوركسترا السيمفونية الرئاسية.

وتضم أوركسترا فلسطين للشباب بين أعضائها مريم عفيفي التي تعرضت للاعتقال والتجريد من الحجاب أثناء دفاعها عن المسجد الأقصى في مايو/ أيار 2021 على يد الشرطة الإسرائيلية والتي تحولت إلى "رمز للمقاومة" لصمودها أمام الاحتلال.

وقدمت أوركسترا فلسطين للشباب عرضا موسيقيا خلال البرنامج الذي حضره أيضا وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي.

وأكدت أردوغان في حديثها على ضرورة إحياء ثقافة التسامح والتشبث بها في هذه المرحلة التي يهدد العالم فيها العداء على أساس المعتقد والعنصرية.

وأشارت أن البشر سواسية يعيشون كأسرة إنسانية على أرض واحدة وتحت سماء واحدة، معبرة عن أملها في أن ينظر العالم بأسره للحياة يوما ما من نافذة المحبة.

وتابعت: "يجب أن تكون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية همنا المشترك، ينبغي أن تُدرج كلها دون استثناء على جدول أعمال المجتمع الدولي، وعلى قلوبنا جميعا أن تنبض حيثما تُنتهك حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل".

ووجهت في ختام حديثها دعوة لكافة محبي الفن لحضور "حفل السلام" الذي سيقام بالتعاون بين أوركسترا فلسطين للشباب وأوركسترا السيمفونية الرئاسية التركية في مركز أتاتورك الثقافي بالعاصمة أنقرة يوم الخميس 21 يوليو/تموز.