إطلاق عملية أمنية جديدة ضد بي كي كي جنوب شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، بولاية وان جنوب شرقي البلاد.

وأضافت في بيان لها، أن العملية التي أطلق عليها اسم "أرن الحصار 22"، يشارك فيها 530 عنصراً من 45 وحدة أمنية.

وأكد البيان أن العملية المذكورة تهدف لاجتثاث جذور "بي كي كي" وكافة التنظيمات الإرهابية الأخرى من عموم تركيا، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي، في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.