بدء اجتماع مجلس التعاون التركي الإيراني السابع في طهران

بدأ مجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أولى اجتماعاته في العاصمة طهران.



وبحسب مصادر صحفية، جرى الاجتماع بنسخته السابعة بين البلدين في قصر سعد أباد بمشاركة وفدين من البلدين.



ومن المنتظر أنّ يشارك رئيسي وأردوغان بعد اجتماع المجلس في حفل توقيع اتفاقيات تم التوصل إليها بين إيران وتركيا، يعقبه مؤتمر صحفي لهما.



ومساء أمس الاثنين، وصل الرئيس التركي العاصمة الإيرانية، في زيارة رسمية، والتقى في وقت سابق اليوم المرشد الإيراني علي خامنئي، ضمن إطار زيارته الرسمية لطهران.