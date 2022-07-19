أردوغان: تركيا مصممة على القضاء على المنظمات الإرهابية في سوريا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا مصممة على اجتثاث بؤر الإرهاب في سوريا.

جاء ذلك في كلمة في القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران التي عقدت في طهران، مساء الثلاثاء.

وقال أردوغان: "مصممون على اجتثاث بؤر الشر التي تستهدف أمننا القومي من سوريا".

وأضاف أن بلاده تنتظر الدعم من روسيا وإيران بصفتهما دولتين ضامنتين بمسار أستانة في كفاحها ضد الإرهاب بسوريا.

وقال: تركيا تتوقع من شركائها في مسار أستانا أن يدعموا جهودها لإقامة السلام والاستقرار في شمال سوريا دعماً حقيقياً.

وأوضح أردوغان في القمة الثلاثية مع بوتين ورئيسي أن: "تركيا مصممة على القضاء على المنظمات الإرهابية في سوريا من أمثال بي كي كي/واي بي جي، فالإرهابيون هم أكبر تهديد للسلام في سوريا والمنطقة".

وأردف أن "تل رفعت ومنبج (شمالي سوريا) باتتا بؤرة للإرهاب وحان تطهيرهما منذ وقت طويل".

ولفت إلى أن ضرورة أن "يُفهم بوضوح وبشكل قطعي أنه لا مكان للإرهاب الانفصالي وامتداداته في مستقبل منطقتنا".

وشدد الرئيس على أن تركيا ستواصل نضالها دون هوادة ضد التنظيمات الإرهابية الدموية في الفترة المقبلة أيضا.

وأوضح أن فشل اللجنة الدستورية السورية ينظر إليه على أنه فشل في مسار أستانة، مشددا على ضرورة أن تحقق اللجنة نتائج ملموسة بسرعة.

وتابع القول: "العودة الطوعية والآمنة والمشرفة للاجئين السوريين إلى بلادهم هي أحد البنود المهمة في جدول أعمال مسار أستانة".

وأشار إلى أن "تحقيق تقدم في جهود الحل السياسي بسوريا وعدم تعرض الراغبين بالعودة لبلادهم لمعاملة سيئة تعتبر نقاط أساسية لتحفيز عودة السوريين".

وأثنى أردوغان على عرض الرئيس الروسي استضافة القمة الثلاثية المقبلة في بلاده، قائلا: "أرحب بعرض صديقي العزيز بوتين حول استضافة بلاده للقمة القادمة".