تركيا وإيران توقعان 8 اتفاقيات ثنائية

وقعت أنقرة وطهران، اليوم الثلاثاء، 8 اتفاقيات ثنائية بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي.

وأقيمت مراسم التوقيع عقب الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى في قصر سعد آباد بالعاصمة طهران.

وشملت الاتفاقيات التي أبرمها البلدان، اتفاقية تعاون شامل طويل الأمد بين أنقرة وطهران، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية التركية والإيرانية حول التعاون في مجال الأرشيف الدبلوماسي.

كما وقعت تركيا وإيران اتفاقية إدارية بشأن تنفيذ اتفاق الضمان الاجتماعي المبرم بين حكومتي البلدين، وخطة عمل للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارتي الشباب والرياضة الإيرانية والتركية.

ووقع البلدان على خطة عمل باعتبارها مكملا لمذكرة التفاهم المبرمة في 7 أبريل/نيسان عام 2015 بين مؤسستي دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية والصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية الإيرانية.

وأبرمت أنقرة وطهران مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للأرصاد الجوية التابع لمؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية (توبيتاك) والمركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لمعهد المعايير والأبحاث الصناعية الإيراني.

كما وقع البلدان بروتوكول تعاون بين هيئتي الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) والإيرانية (إيريب)، ومذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية ومؤسسة الاستثمار والدعم الاقتصادي والتقني الإيرانية بشأن التعاون في أنشطة ترويج الاستثمار.

وعقب حفل توقيع الاتفاقيات وجه أردوغان دعوة لنظيره الإيراني لدورة "ألعاب التضامن الإسلامي" المزمع إقامتها في ولاية قونية التركية.