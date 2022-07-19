رئيسي يستقبل أردوغان بمراسم رسمية في طهران

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في العاصمة طهران.

وكان الرئيس الإيراني في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى قصر سعد أباد بطهران.

وتخلل مراسم الاستقبال الرسمية عزف النشيد الوطني للبلدين، وتحية الرئيس الضيف لحرس الشرف ومن ثم التقاط الصور.

عقب ذلك انتقل أردوغان ورئيسي لإجراء المباحثات الثنائية.

ويرافق الرئيس أردوغان وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية نورالدين نباتي، والموارد الطبيعية والطاقة فاتح دونماز، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والشباب والرياضة محمد محرم قصب أوغلو.

كما يضم الوفد التركي المرافق لأردوغان رئيس جهاز الاستخبارات هاقان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

ومساء أمس الاثنين، وصل الرئيس التركي العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.