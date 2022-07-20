أردوغان يدعو واشنطن إلى سحب قواتها المتمركزة شرقي الفرات في سوريا

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قواتها المتمركزة شرقي نهر الفرات في سوريا حيث تقدم الحماية والدعم للتنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رداً على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارته الرسمية إلى إيران.

وأضاف أن "ملف العملية (العسكرية) الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي".

وأكد على أن التنظيم الإرهابي "واي بي جي/ بي كي كي" يعتقد عبثا أنه يستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمالي سوريا.