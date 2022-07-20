البيت الأبيض يثني على جهود أردوغان ووساطته في حل أزمة الحبوب الأوكرانية

رحب البيت الأبيض بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان ووساطته للتوصل إلى اتفاق حول تصدير الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب.

جاء ذلك على لسان جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في تصريحات صحفية أدلى بها في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء.

وأضاف أن واشنطن تولي أهمية للمباحثات المتواصلة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا بشأن أزمة الحبوب، معرباً عن أمله التوصل إلى نتيجة.

وفي سياق متصل، قال كيربي إن واشنطن ترحّب بجهود الرئيس أردوغان للتوصل إلى حل لأزمة الحبوب.

وتابع: "الرئيس أعرب عن شكره له. أردوغان يسعى من أجل التوصل إلى حل لشحنات الحبوب العالقة".

والأربعاء الفائت، استضافت مدينة إسطنبول اجتماعا عسكريا بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

ويعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.